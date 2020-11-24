Пермь, , 11:19 — REGNUM В Перми принято решение о временном отстранении от работы поставщика питания в школу № 7. Городской департамент образования проверит всех поставщиков школьного питания, сообщают СМИ.

Отстранение от работы поставщика питания в школу № 7 до решения суда связано с массовым недомоганием учеников. Ранее прокуратура и Роспотребнадзор заявили о проверках школы.

В мэрии отметили, что на 23 ноября у 13 учеников выявлен норовирус, у двух детей — ОРВИ. Коронавирус ни у кого из школьников не обнаружен. Все дети дома, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сотрудников пищеблока с норовирусом отстранили от работы, информирует портал 59.ru.

В школе проведены дезмероприятия. По решению Роспотребнадзора с 24 ноября школьная столовая приостановит свою работу, а для школьников сократят время пребывания в школе.

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