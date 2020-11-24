Нальчик, , 11:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в убийстве 79-летнего пенсионера. Он скрывался от следствия с июня 2020 года и, наконец, был задержан. Суд вынес решение о мере пресечения в виде ареста, сообщили 24 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Происшествие произошло 25 июня 2020 года в городе Нальчике. Как установило следствие, 37-летний житель селения Бабугент приехал в столицу Кабардино-Балкарии к своей подруге, предварительно крепко выпив. Однако та «огорчила» его новостями о том, что ее дед «регулярно учиняет ссоры, из-за чего она вынуждена была уйти из дома и переехать к подруге».

Решив воспитать пожилого человека, злоумышленник приехал к нему на квартиру и избил пенсионера. От тяжких побоев потерпевший скончался, а его убийца скрылся от следствия в соседнем регионе.

Его удалось найти только спустя полгода. Экспертиза доказала его присутствие в доме потерпевшего. В настоящее время расследование уголовного дела об умышленном нанесении тяжких повреждений и о непреднамеренном убийстве продолжается.