Самара, , 11:20 — REGNUM Направления на оказание высокотехнологичной помощи и медпомощи с применением репродуктивных технологий можно будет в скором времени получить в цифровом формате в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос цифровой трансформации системы предоставления госуслуг в сфере здравоохранения был рассмотрен на оперативном совещании в областном правительстве.

По сведениям минздрава региона, в настоящее время проведены подготовительные работы для перевода в цифровой формат лицензирование фармацевтической деятельности, лицензирование медицинской деятельности, лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических психотропных веществ. Были разработаны алгоритмы, при которых заявитель сам сможет запрашивать нужные документы и проверять правильность оформления информации: это сократит время оформления услуги.

В ближайшее время в цифровом формате можно будет получить направление на оказание высокотехнологичной помощи и медпомощи с применением репродуктивных технологий.

Сообщается, что жители Самарской области в цифровом формате уже могут записаться к врачу, вызвать врача на дом, а также получить информацию об оказанной медицинской помощи.

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