Пханмунджом , Южная Корея, 24 ноября 2020, 11:21 — REGNUM В Южной Корее продолжат осуществлять программу турпоездок в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения страны.
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По их словам, турпоездки осуществляются в соответствии с карантинными требованиями и правилами. В связи с чем, число туристов было сокращено вдвое.
В министерстве отметили, что программа поездок будет приостановлена в случае повышения уровня социального дистанцирования до третьего.
Напомним, что программа поездок в пограничную зону, приостановленная в октябре 2019 года, была возобновлена 4 ноября 2020 года.
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