Брянск, , 11:15 — REGNUM Значительное снижение случаев заражения коронавирусом отмечено 24 ноября в Брянской области — 101, что на 35 меньше показателя предыдущих суток. Выписаны после лечения ещё 125 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Лаборатории за сутки проверили 998 тестов, всего проведено 286 тыс. 229 исследований. С начала пандемии в регионе подтвердили 16 тыс. 446 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 тыс. 383 человека.

Общее количество летальных исходов у пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию увеличилось до 113.