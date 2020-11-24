Москва, , 11:08 — REGNUM В российском конкурсе «Премии Рунета» впервые в истории вручения премии введена специальная номинация «Цифровой туризм» для внедрения новых решений в туристической отрасли, сообщили в Ростуризме.

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Заявки на участие в конкурсе на звание лауреата в номинации «Цифровой туризм» принимаются от компаний, разрабатывающих интернет-сервисы, мобильные приложения и цифровые платформы в сфере внутреннего туризма.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 13 ноября на официальном сайте конкурса «Премия Рунета». Награждение победителей состоится 3 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, «Премия Рунета» — награда в области высоких технологий и интернета учреждена в 2004 году.

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