Курск, , 11:06 — REGNUM В Курской области по состоянию на 24 ноября зарегистрировано 178 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 11 тыс. 283 пациента, в том числе 212 — за последние сутки.

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