Тула, , 11:05 — REGNUM Каток на центральной площади Тулы, который традиционно открывается в преддверии новогодних праздников, в этом году работать не будет. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам совещании оперштаба по коронавирусу 23 ноября.

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Как уточняется, решение не открывать каток принято не только из-за текущей эпидемиологической ситуации, но и в целях экономии средств.

Однако совсем без зимних катков жители Тулы не останутся — губернатор Алексей Дюмин поручил руководству «Тульских парков» и главам администраций найти новые места для катков, а региональному министерству спорта — проработать возможность организации катаний с соблюдением требований Роспотребнадзора в Ледовом дворце в вечернее время по выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решением оперштаба в Тульской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе и корпоративов, в период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.