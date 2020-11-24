Стокгольм, , 11:07 — REGNUM В ходе интервью британскому BBC государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал о том, какие новые запреты и ограничения действуют в стране в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. Однако Тегнелл был не совсем точен и допустил небольшую оплошность, что впоследствии было признано пресс-секретарем Агентства общественного здравоохранения Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Во время разговора с эпидемиологом ведущая программы отметила, что в Швеции количество людей, сидящих за одним столиком в ресторане или кафе, не может превышать восьми человек, однако расстояние между столиками не определено.

«Это не правда. Это не так. В ресторанах действуют очень строгие правила, согласно которым между столиками должно быть определенное расстояние. Два метра, и это регулируется законом. Так что это миф, а не то, что есть на самом деле», — немедленно возразил Тегнелл.

Однако после эфира пресс-секретарь Агентства общественного здравоохранения Швеции Пернилла Энгстрём признала ошибку Тегнелла. Дело в том, что расстояние между столиками, согласно действующим ограничениям, составляет не два, а всего лишь один метр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции из-за коронавируса растёт число регистрируемых профзаболеваний