Соликамск, Пермский край, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае по факту несчастного случая на предприятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»).Во время работы мужчина получил тяжкий вред здоровья, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в деревне Берег Камы Пермского муниципального района утром 3 сентября 2020 года при проведении разгрузочных работ металлопроката из железнодорожного полувагона работник упал с большой высоты и получил серьезную травму. Пострадавший был госпитализирован.

«По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, установлены и допрошены очевидцы трагедии, в организации изъяты документы, по результатам анализа которых в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», — отметили в СУ СКР по Пермскому краю.