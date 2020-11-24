Рязань, , 11:06 — REGNUM В Рязанской области 24 ноября выявлено ещё 115 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находится 435 пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Показатель заболеваемости составляет 1177,20 на 100 тыс. населения. В больницах в тяжёлом состоянии находятся 43 человека, из них 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе подтвердили 13 тыс. 348 случаев заражения инфекцией, выздоровели 10 389 человек, в том числе 193 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального штаба, скончался один человек. Таким образом, в Рязанской области зарегистрировано 82 летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом.