Калуга, , 11:09 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года отказаться от проведения новогодних корпоративных мероприятий в организациях общественного питания, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

В Калужской области запретили новогодние утренники Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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Одновременно запрещается проводить культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан, в том числе детские новогодние праздники в закрытых помещениях. Этим организациям необходимо обеспечить проведение данных мероприятий с массовым присутствием граждан исключительно на открытых площадках (площади, парки, скверы, иные места, специально отведенные или приспособленные для массового присутствия граждан) с обязательным использованием средств защиты органов дыхания, соблюдением социального дистанцирования (не менее 1,5 м).

«Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения», — считает Владислав Шапша.

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