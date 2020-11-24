Курск, , 10:59 — REGNUM В Курской области 24 ноября зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 14 тыс. 340 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 11 тыс. 283 пациента, в том числе 212 — за последние сутки. Скончались 178 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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