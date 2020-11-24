Тула, , 10:59 — REGNUM Требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет в Тульской области продлено до 31 декабря 2020 года. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности 23 ноября внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

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»До 31 декабря продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу», — уточнили в пресс-службе.

Также работодателям региона до 27 ноября необходимо разместить в личном кабинете работодателя в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» и регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционный режим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Тульской области также приняты решения о запрете на все массовые мероприятия (в том числе новогодние корпоративы) в период с 1 декабря по 15 января.

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