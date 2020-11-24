Москва, , 10:58 — REGNUM В настоящее время свыше 117 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущено в гражданский оборот. Об этом 24 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека

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«С момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины», — сказала она.

Также Голикова указала, что до конца года планируется выпустить свыше 2 млн доз данного препарата и отметила, что в настоящее время ведется вакцинация людей из групп риска — медицинских и педагогических работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране усложняется.