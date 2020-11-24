Соликамск, Пермский край, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае в районе поселка Нижний Склад Соликамского городского округа спасатели подняли с семиметровой глубины из Камы автомобиль УАЗ, который ушел под лед вместе водителем 17 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона 24 ноября.

Извлеченный со дна Камы автомобиль Министерство территориальной безопасности Пермского края

О несчастном случаев службу спасения проинформировали люди, ставшие очевидцами того, как автомобиль утонул. Был проведен комплекс мер по обеспечению безопасности самих спасателей и подготовке необходимого для проведения водолазных работ оборудования. К месту доставили деревянный настил, подготовили майну. Для буксировки машины до берега решили использовать трактор. Дождавшись увеличения толщины льда, спасатели провели запланированные работы.

Затонувшую машину обнаружили на глубине семь метров в 200 метрах от берега реки. При осмотре автомобиля в салоне обнаружено тело водителя. Тело мужчины подняли на поверхность и доставили на берег. К машине прикрепили трос и попробовали с помощью трактора произвести буксировку. Трос не выдержал нагрузки и оборвался. Водолазам пришлось проводить повторное погружение, дополнительно проверять надежность крепления и состояние троса. Со второй попытки автомобиль был извлечен на берег.