Воронеж, , 10:55 — REGNUM Ещё 318 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 ноября. Сутками ранее сообщалось о 313 новых случаях.

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Всего в Воронежской области за период пандемии, таким образом, заражение коронавирусом официально подтвердилось у 32 473 человек. Выздоровели из них 30 746 пациентов — за минувшие сутки из стационаров выписаны, а также сняты с амбулаторного учёта 235 человек.

Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом растёт ежедневно — за минувшие сутки подтверждена смерть ещё 18 человек, общее число жертв COVID-19 достигло 766 человек.