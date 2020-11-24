Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Пересмотреть экзаменационные вопросы на получение водительского удостоверения призвал депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Дархан Мынбай, сообщает 24 ноября издание InformBuro.

Депутат направил запрос министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву. Мынбай считает, что многие вопросы сформулированы некорректно.

«Даже сами сотрудники дорожной полиции не могут правильно ответить на них», — сказал депутат. Кроме того, тесты не учитывают особенности современных автомобилей.

В частности, вопросы основаны на технических возможностях советских автомобилей. Не учитывается необходимость освоения системами ABS, SRS, ASC. Мынбай также предложил увеличить время на практику вождения.

Депутат обратил внимание на устаревшие автодромы и экзаменационные автомобили.