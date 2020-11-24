Пенза, , 10:54 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 24 ноября подтвердилась у 19 239 человек, за сутки заболели еще 165 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 162 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 15 163 человека, за сутки — 326 пациентов. 228 жителей области скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом. 61% всех случаев заражения происходит в семье и среди близких. Доля инфицирования в организациях — 19%. Число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458. Из них 4172 — случаи пневмонии.

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