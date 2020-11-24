Москва, 24 ноября 2020, 10:53 — REGNUM В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 59 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
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Так, на первом месте находятся Соединённые Штаты — 12,4 млн случаев заражения. Далее идут Индия (9,1 млн), Бразилия (6,08 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2,09 млн), Испания (1,5 млн), Великобритания (1,5 млн) и Италия (1,4 млн).
Всего в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1,39 млн человек, выздоровели — 37,9 млн.