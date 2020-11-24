Москва, , 10:50 — REGNUM Начало массовой вакцинации населения от коронавируса планируется с начала 2021 года. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека.

«С момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более двух миллионов доз», — сказала Голикова.

По её словам, сейчас производится вакцинация лиц из групп риска, а также педагогических и медицинских работников.

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Голикова отметила, что вакцинация населения будет проходить на добровольной основе.