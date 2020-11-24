Москва, , 10:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 24 326 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 138 828.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 491 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 37 031.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 634 671 человек вылечился от нового заболевания, 23 226 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 25 173 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.