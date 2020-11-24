Тула, , 10:43 — REGNUM Проведение всех массовых мероприятий запрещено на территории Тульской области на период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 23 ноября губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Так, с 1 декабря по 15 января запрещено проведение, развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах. Массовые деловые мероприятия в этот период также могут проводиться только в дистанционном режиме.

Кроме того, на период с 25 декабря 2020 года по 9 января 2021 года сокращается на час режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений — ночные клубы, рестораны, бары смогут работать с 07:00 до 23:00.

В регионе также запрещено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях с участием несовершеннолетних, однако допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортивные мероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости.

На 23 ноября в Тульской области зарегистрировано 15 474 случая заражения коронавирусом, выздоровели 13 460 человек, скончались 466 человек.

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