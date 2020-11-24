Москва, , 10:40 — REGNUM В Госдуме обеспокоены задержками вакцинации на фоне пандемии коронавируса и интересуются у Минздрава прогнозами по заболеваемости корью в 2021 году, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо, где беспокоится возможными вспышками кори на фоне отложенной вакцинации.

«Прогнозирует ли Минздрав рост числа вспышек заболевания корью в 2021 году? Какие меры предпринимаются по стимулированию плановой иммунизации населения и недопущению роста числа непривитых детей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции?» — задает вопросы Огуль в письме на имя Мурашко.

Согласно данным ВОЗ, к концу октября из-за задержек вакцинации в 26 странах 94 млн детей пропустили запланированные прививки от кори.

В России по утвержденному календарю, делаются прививки от кори в год, в шесть лет и в 15−17 лет.