Стокгольм, , 10:55 — REGNUM В ходе пресс-конференции министр образования Швеции Анна Экстрём представила отчет в рамках исследования о привлечении большего числа детей в дошкольные учреждения с целью улучшения языковых навыков. Одно из предложений министра предусматривает введение обязательного дошкольного образования для детей в возрасте пяти лет. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Инициатива Экстрём основывается на заключении правительственного эксперта Лотты Эдхольм, которая в свою очередь выдвинула предложение расширить присутствие в дошкольных учреждениях детей в возрасте от трёх до пяти лет. Эдхольм считает, что это позволит детям, в том числе тем, родители которых являются беженцами, углубленно изучить шведский язык.

«Базовое языковое развитие происходит в раннем возрасте, оно начинается уже в дошкольных учреждениях, но мы также знаем, что возможности общаться со шведами и посещать дошкольные учреждения распределяются неравномерно. Если ваши родители родились в Швеции, то вы с большей вероятностью пойдете в детский сад», — заявила Экстрём.