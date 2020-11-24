Стокгольм, 24 ноября 2020, 10:55 — REGNUM В ходе пресс-конференции министр образования Швеции Анна Экстрём представила отчет в рамках исследования о привлечении большего числа детей в дошкольные учреждения с целью улучшения языковых навыков. Одно из предложений министра предусматривает введение обязательного дошкольного образования для детей в возрасте пяти лет. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Инициатива Экстрём основывается на заключении правительственного эксперта Лотты Эдхольм, которая в свою очередь выдвинула предложение расширить присутствие в дошкольных учреждениях детей в возрасте от трёх до пяти лет. Эдхольм считает, что это позволит детям, в том числе тем, родители которых являются беженцами, углубленно изучить шведский язык.