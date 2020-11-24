Стокгольм, , 10:41 — REGNUM По состоянию на ноябрь 2020 года Шведское управление социального страхования зарегистрировало свыше 7000 случаев получения травм или заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией. На медперсонал и сотрудников системы по уходу за пожилыми людьми приходится более 80% выявленных случаев. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Отмечается, что главным пострадавшим звеном системы здравоохранения Швеции стали больницы, находящиеся в ведении университетов. Коронавирус затронул порядка 3000 членов медперсонала больниц, 2000 работников, занятых в домах престарелых и 700 человек, оказывающих помощь пожилым людям на дому.

Наиболее всего при исполнении своих профессиональных обязанностей от коронавируса пострадали женщины. На них приходится 83% всех зарегистрированных профзаболеваний или травм.