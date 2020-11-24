Воронеж, , 10:35 — REGNUM Житель Ростовской области с партией поддельных купюр задержан сотрудниками ГУ МВД по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«В результате реализации оперативной информации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из ОМВД России по Богучарскому району задержали 19-летнего жителя Ростовской области по подозрению в перевозке поддельных денежных купюр», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Автомобиль Mercedes V230 был остановлен на 741 километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе на стационарном посту ДПС. В ходе личного досмотра пассажира у него был обнаружен сверток из 30 банкнот номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 150 тысяч рублей. Сам подозреваемый пояснил, что приобрёл поддельные купюры в столичном регионе и намеревался реализовать их.

В подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. С фигуранта дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.