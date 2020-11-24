Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возмутился вырубке деревьев вдоль улицы Толе би в Алма-Ате. Об этом 24 ноября написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Акиму (главе) Алма-Аты Бакытжану Сагинтаеву поручено провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности. Уали напомнил, что Токаев призвал бережно относиться к экосистеме города.

Прокуратура Алма-Аты уже начала расследование дела по факту вырубки деревьев. Оно ведется в рамках ст. 340 УК Казахстана («Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников»).

В надзорном ведомстве сообщили, что не выдавали разрешения на вырубку деревьев возле магазина. Прокуратура взяла на контроль проведение расследования.

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