Владивосток, , 10:36 — REGNUM Прокуратура Владивостока добилась погашения многомиллионной задолженности по оплате взносов на капремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

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В ходе проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ, прокуратурой выявлено, что мэрия Владивостока ненадлежащим образом исполняла обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В результате этого перед региональным оператором образовалась задолженность в более чем 11 млн рублей.

«В целях устранения нарушений прокуратурой внесено представление главе администрации Владивостока. Задолженность полностью погашена», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Иркутской области взыскал 4,8 млн рублей с ангарского ООО «Звезда»: компания должна вернуть деньги Фонду капитального ремонта Приангарья за необоснованное обогащение при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Ангарске. По результатам рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб данное решение оставлено в силе.