Кемерово, , 10:30 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 24 ноября, за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 177 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 37, Кемерово — 34, Междуреченск — 13, Прокопьевск — 13, Ленинск-Кузнецкий — десять, Киселевск — восемь, Осинники — восемь, Белово — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Юрга — четыре, Прокопьевский МО — четыре, Березовский — три, Тайга — три, Мариинский МР — три, Новокузнецкий МР — три, Топкинский МО — три, Калтан — два, Полысаево — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Яйский МО — два, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 174 пациента выздоровели, четверо скончались.