Томск, , 10:29 — REGNUM Обязательной регистрацией аттракционов на территории Томской области впервые будет заниматься инспекция государственного технического надзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам начальника Гостехнадзора области Александра Илёшина, сотрудники ведомства будут проверять документацию аттракционов, а также на соответствие их требованиям безопасности. Все заведения также должны проходить регулярный техосмотр.

«Законодательство в сфере эксплуатации аттракционов за последние пять лет серьезно изменилось в сторону ужесточения обязательных требований по безопасности», — отметил он.

Как отмечается, всего в регионе подлежат регистрации более 100 различных аттракционов. Большинство из них расположены в Томске и Северске.