Брянск, , 10:31 — REGNUM Девять медицинских организаций, перепрофилированных в госпитали для больных с коронавирусом, принимают пациентов в Брянской области. В них развёрнуто 1665 коек, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Мобильные бригады для работы с пациентами с подтверждённым положительным тестом на инфекцию сформированы в 39 поликлинических подразделениях территориальных медицинских организаций. В первичном звене помощь пациентам с коронавирусом оказывают 235 врачей и 440 средних медработников. В 2020 году в Брянской области закуплено 175 аппаратов ИВЛ, всего в регионе имеется 491 стационарный аппарат.

Всего в регионе для лечения больных с коронавирусом предусмотрено 12 медицинских организаций с общим количеством коек 1865. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки резервные отделения готовы развернуться в инфекционные госпитали в течение суток, в целом задействовав 15 учреждений (2605 коек).