Тула, , 10:27 — REGNUM Внеплановые проверки аптек на наличие медикаментов начались в Тульской области. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу 23 ноября руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков.

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По итогам первых рейдов установлено, что в аптеках региона наблюдается незначительная нехватка антибиотиков. Дефицит связан с тем, что получаемые препараты в первую очередь направляются в учреждения здравоохранения. Также Росздравнадзором налажен контроль доставки препаратов до жителей отдаленных территорий через ФАПы.

На заседании также отмечалось, что от жителей региона, которые лечатся от COVID-19 на дому, поступают жалобы на то, что им не выдали лекарства. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что в регионе есть и лекарства, и тест-системы, и призвал эффективно выстроить эту работу.

На 23 ноября в Тульской области зарегистрировано 15 474 случая заражения коронавирусом, выздоровели 13 460 человек, скончались 466 человек.