Тбилиси, , 10:31 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3128 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 111 818 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 92 215 победили инфекцию, в том числе 3045 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умер 1051 человек с диагнозом COVID-19, из них 39 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6192 пациента, в оборудованных гостиницах — 3739. На карантин поместили 2102 человека.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3958 носителей SARS-CoV-2. За тот же период выздоровел 3531 человек из ранее заразившихся коронавирусом.

Стоит отметить, что в Грузии 22 ноября сообщили о «рекорде» по количеству выявленных за прошедшие сутки случаев заражения коронавирусом — 4048. Их выявили в результате более 10 тыс. ПЦР-исследований. В последующие два дня в стране проводили в день более 5 тыс. тестирований на SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия возглавила антирейтинг по числу случаев заражения коронавирусом