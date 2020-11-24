Оренбург, , 10:21 — REGNUM В Оренбургской области «усыновлён» ещё один жеребёнок лошади Пржевальского. «Усыновителем» стал Газпромбанк, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Жеребёнок с венгерскими корнями появился на свет 26 июня 2020 года. «Считаем, что наше участие, как системообразующего банка страны, поможет Центру реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» сохранить исчезнувший из дикой природы вид — лошадь Пржевальского», — сказали в АО «Газпромбанк».

Напомним, ранее в рамках программы «Усынови жеребёнка лошади Пржевальского» первыми попечителями жеребят в июле 2020 года стали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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