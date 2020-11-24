Черкесск, , 10:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создали волчий питомник «Долина волков». Он находится на территории аула Элькуш. В питомнике проживают волки разных пород, а также действует музей этого зверя, в котором представлены 600 экспонатов.

Их собирали в течение 40 лет, в том числе в разных уголках России и в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, сообщили 24 ноября в пресс-службе главы и правительства региона. Питомник создан с целью увеличения популяции волков и их охраны.

Несмотря на непростую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, музей и питомник привлекают внимание посетителей и в 2020 году. За полгода его посетили уже 300 гостей.

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Отметим, в то время как в Карачаево-Черкесии занимаются сохранением волков и привитию гуманного отношения к ним, в ряде других субъектов РФ продолжается борьба с увеличением их поголовья. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Коми было объявлено денежное вознаграждение за истребление хищников. За шкуру волка выдавалось вознаграждение в размере 20 000 рублей.

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