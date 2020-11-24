Симферополь, , 10:15 — REGNUM В Республике Крым подтверждено ещё 184 случая заражения коронавирусом, об этом 24 ноября написал на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

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»За 23 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 184 случая коронавирусной инфекции, в том числе 29 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 138 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая — завозные из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 14 012 случаев заражения коронавирусом, 9831 человек выздоровел. Скончались 252 пациента с COVID-19.