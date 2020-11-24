Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Грузия заняла лидирующую позицию по количеству выявленных заражений коронавирусом за неделю из расчета на 100 тыс. населения. Эти статистические данные опубликовала газета New York Times.

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По данным антирейтинга, за предыдущую неделю в Грузии на 100 тыс. жителей выявили 2807 носителей SARS-CoV-2. Это стало самым высоким показателем среди других стран мира. Далее в списке указаны Люксембург и Черногория.

Стоит отметить, что во время первой волны пандемии в Грузии были рекордно низкие показатели темпов распространения коронавирусной инфекции. Там на два месяца ввели режим чрезвычайного положения, а многие ограничительные меры продолжали действовать и после его завершения. Государство приводили в пример во многих странах.

Рост количества выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в Грузии начался с сентября. В правительстве объявили, что не будут вводить жесткие меры, как раньше, так как экономика не выдержит. С тех пор показатель по числу выявленных в день заражений SARS-CoV-2 вырос примерно в 100 раз.

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