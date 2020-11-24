Москва, , 10:10 — REGNUM Количество российских школ, которые из-за пандемии коронавируса перешли в режим карантина, снизилось до 31. Это 24 ноября следует из данных инфографики, обнародованных в Telegram-канале министерства просвещения России «Большая перемена РФ».

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»Всего в 31 школе в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное число составляет 0,08% от всех российских школ. Кроме того, в данных ведомства указывается, что в настоящее время число закрытых в результате пандемии классов составляет 0,62% от их суммарного количества.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября сообщалось о 33 российских школах, перешедших на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.