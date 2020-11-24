Петропавловск-Камчатский, , 10:01 — REGNUM На Камчатке сотрудники СУ СКР вместе с кадетами следственного комитета России побывали на месте крушения боевого истребителя, участвовавшего в Курильской десантной операции в 1945 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Минобороны РФ опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой

Десантная операция по освобождению Курильских островов проводилась с 18 августа по 1 сентября 1945 года. В ней принимали участие войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. Боевой истребитель выполнял задачу по прикрытию десанта с воздуха. Самолёт потерпел крушение, но пилот успел катапультироваться и выжил.

На месте происшествия криминалисты с помощью специальной техники обследовали территорию. Кадеты вместе с сотрудниками следственного управления провели раскопки деталей самолёта.

«Осмотрели детали фюзеляжа и бортовой электроники самолета. Школьникам рассказали, при каких обстоятельствах самолет потерпел крушение», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало на своем сайтеновый мультимедийный раздел «Закономерный финал», в котором опубликованы уникальные рассекреченные исторические документы о завершающем этапе Второй мировой войны.