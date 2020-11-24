Москва, , 09:58 — REGNUM Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что никаких новых симптомов коронавируса не было зафиксировано с весны 2020 года.

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По её словам, СМИ в погоне за сенсацией пишут о якобы появляющихся новых симптомах коронавируса, однако «все клинические проявления были подробно описаны еще весной 2020 года».

«Ничего нового пока не появилось», — цитирует ее ТАСС.

Она напомнила, что потеря обоняния возникает в 87% случаев заражения, свыше 50% пациентов жалуются на потерю или искажение вкуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с массовым появлением в интернете фейковых схем лечения COVID-19, которые якобы используются некоторыми докторами, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале предупредил граждан: «Подобные схемы «лечения» убивают!»

По последним данным, всего в России выявлено 2 114 502 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 36 540 человек, выздоровели — 1 611 445. Всего проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус.

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