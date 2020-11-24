Нур-Султан, 24 ноября 2020, 09:57 — REGNUM В больницах Казахстана заполнено 22% инфекционных коек и 17 — реанимационных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Премьер-министр Казахстана провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участник совещания отметили рост числа случаев заражения коронавирусом.
Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях Казахстана.
Отметим, по состоянию на 24 ноября в Казахстане выявили 126 860 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 113 646 пациентов, скончались — 1945 человек.
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