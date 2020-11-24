Кызыл, , 09:56 — REGNUM На базе строящегося буддийского храма в Кызыле будет открыт учебный центр. Соответствующее предложение главы Тувы Шолбана Кара-оола поддержал председатель Верховного хурала республики Кан-оол Даваа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

Ранее в регионе состоялась церемония интронизации нового камбы-ламы, которым стал Гелек Нацык-Доржу, в миру Сергек Сарыглар. Спикер напомнил, что он пять лет обучался в Иволгинском дацане в Бурятии.

«Иволгинский дацан, конечно, знаменит и известен. Но, возможно, скоро обучение буддистов будет проходить и в Туве. Мы сами можем готовить послушников, приглашать учителей: для этого будут созданы все условия», — отметил он.

По словам Даваа, в Кызыле строится не один храм, а целый комплекс, в котором может разместиться центр по изучению буддийской философии и тибетской медицины.

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