В Калуге автозаводы передали медикам автомобили для обслуживания пациентов

Калуга, 24 ноября 2020, 10:41 — REGNUM В Калуге международные автомобильные компании «Фольксваген», «ПСМА Рус» и «Вольво Восток» в рамках обеспечения медицинских организаций области дополнительным автотранспортом передали в региональный Миндздрав 11 автомобилей, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил продолжить эту работу.
Ранее из автопарка администрации губернатора области и ряда министерств региона для медицинских учреждений уже передано 15 служебных автомобилей. Еще 18 машин с водителями больницам предоставили калужские предприятия и некоторые руководители районных администраций.
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