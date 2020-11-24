Симферополь, , 09:51 — REGNUM Сбор винограда урожая-2020 завершён на территории Республики Крым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как уточнил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, в 202 году валовой объем в Республике Крым в этом году составил 81 тысячу 432 тонны, однако эти данные предварительные, официальные итоги сбора будут названы позже.

По данным, предоставленным районами, в Крыму с общей площади 14 561 гектара собрано более 73 тысяч тонн технических сортов винограда и почти 8 тысяч тонн — столовых. Урожайность винограда составила почти 56 центнеров с гектара.

Валовой сбор винограда в 2019 году составил 99,6 тысячи тонн, при урожайности более 64 ц/га, что на 24,4% выше урожая 2018 года.