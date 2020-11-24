Нальчик, , 09:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал на скамью подсудимых «последователь» МММ. Используя данные о гражданах, потерявших денежные средства в результате известной аферы 90-х годов, мошенник похитил у них значительную сумму. Однако преступление было раскрыто, а сам мошенник наказан, сообщили 24 ноября в пресс-службе прокуратуры по республике.

Из подробностей уголовного дела известно, что некто К. в сентябре 2019 года приобрел на одном из сайтов в сети интернет старинную базу данных вкладчиков компании МММ, ликвидированной в результате банкротства. Злоумышленник обзванивал бывших клиентов МММ и рассказывал, что им полагается страховая компенсация за потерянные вклады.

Мошенник убеждал своих жертв переводить некие суммы на банковские карты третьего лица, а после этого обналичивал их. Таким образом он обманул двоих женщин, нанеся им ущерб на сумму около полутора миллионов рублей.

За обман граждан суд отправил мошенника в колонию общего режима на три года.