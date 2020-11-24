Роквилл, США, , 09:46 — REGNUM Разработчики из Bethesda Softworks рассказали, как будет работать контроллер DualSense в игре Deathloop. Материал с описанием его особенностей был опубликован 23 ноября в официальном блоге PlayStation.

Сообщается, что контроллер будет создавать реалистичные ощущения отдачи от выстрелов, перезарядки оружия, а также перемещения по различным поверхностям. В пример приводят бесшумный гвоздомёт PT-6 Spiker — по словам разработчиков, геймеры смогут «почувствовать пальцами каждый гвоздь, вставляемый в обойму».

Напомним, релиз Deathloop состоится 21 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC и консоли PlayStation 5.

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