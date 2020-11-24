Москва, , 09:44 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Соответствующий приказ министра зарегистрирован в Министерстве юстиции 20 ноября.

Так, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будет находиться текст на русском, английском и французском.

В паспорте транспортного средства (ПТС) появятся данные о количестве сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) появится информация о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2021 года в России ожидается вступление в силу нового административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.

Так, по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, сотрудники Госавтоинспекции, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки водителя, на то, на насколько он безопасен.

Читайте также: Нововведения ГИБДД: предупреждение негативных последствий