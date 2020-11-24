Ташкент, , 09:43 — REGNUM В Ташкенте задержан глава центра содействия занятости населения при получении взятки в $10 тыс., сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Руководитель центра обещал через знакомых, занимающих высокие посты, устроить супругу своего «клиента» на руководящую должность в одном из родильных комплексов столицы.

Взамен чиновник попросил вознаграждение в $30 тыс. Его задержали при получении $10 тыс. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») и статье 211 («Соучастие в даче взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2020 года в Узбекистане возбудили 838 уголовных дел, связанных с коррупцией. К ответственности привлечены 647 должностных лиц.

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