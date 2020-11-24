Уфа, , 09:45 — REGNUM У девятилетнего мальчика — участника ДТП в Башкирии обнаружили этиловый спирт в крови. Об этом 24 ноября сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, ДТП с грузовиком в Мишкинском районе произошло еще в июле текущего года. При этом взятый после аварии анализ крови у мальчика показал наличие этилового спирта — 0,33 грамма. О результате анализа мать мальчика узнала лишь спустя четыре месяца.

Отмечается, что родители и сам ребенок не понимают, откуда взялся спирт у него в крови, ведь при такой дозе несовершеннолетний не смог бы стоять на ногах. Ребенок утверждает, что никогда не употреблял алкоголь: в тот день они с другом купили и съели луковые кольца.

По словам работников районной больницы, забор пробы осуществляла практикантка. При этом нарушений выявлено не было. По словам сотрудников уфимской химико-токсикологической лаборатории, которые проверяли пробы и выдали справку, этот уровень алкоголя приемлемый для взрослого человека. Вероятно, что спирт попал в кровь при медицинских процедурах.

По информации журналистов, виновник этого ДТП пока не установлен. По словам водителя, причиной аварии стала слетевшая цепь велосипеда. По сообщению пресс-службы МВД по региону, в настоящий момент назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности или невиновности водителя грузовика.

Отмечается, что родители мальчика не намерены добиваться наказания для водителя, они только хотят, чтобы результаты анализа были аннулированы.

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